Sabores da culinária caiçara

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



11/04/2019 | 07:09



Sabe aquele momento do dia em que você já nadou no mar, tomou sol, fez uma caminhada gostosa pelas areias fofas da praia e começa a bater aquela fome? Em cidades litorâneas nossos horários de refeição costumam mudar, pois geralmente tomamos café da manhã reforçado e beliscamos algo na praia para, só então, depois de tomar banho, sair para comer um prato mais consistente. É aí que entra a fantástica culinária caiçara, para paulista nenhum ‘botar’ defeito. Pelo contrário. As tantas opções são de ‘lamber’ os beiços, ainda mais se acompanhadas de drinks bem refrescantes.

Já adianto que os preços não são dos mais baratos, mas, se organizando, dá para comer muito bem, e sair extremamente satisfeito. Como eles são muito bem servidos, é possível combinar um prato com uma entrada e dividí-los, por exemplo. Ou deixar para fazer uma refeição completa ao dia e se esbaldar.

Um dos restaurantes em que ‘comemos com os olhos’ antes de provar a comida, de tão bonita que ela é apresentada, é o Bistrô Juquehy (Av. Mãe Bernarda, 637). O lugar já encanta logo de cara, pois tem uma jaqueira integrada ao seu espaço, bem no centro do restaurante, e decoração bem alegre e estilosa, com azulejos e taças coloridos. De entrada, o apimentadinho ceviche (R$ 28,90) abre o apetite para o prato de camarões-rosa grelhados ao vinho branco e uma cestinha de salada de alface, agrião, tomate cereja e palmito (R$ 98,90). Opção excelente – e leve – para o jantar. Se a fome for maior, e a vontade de comer peixe tiver passado, o muito bem servido bife de chorizo de black angus ao leito de dijon com parmesão e batatas gratinadas (R$ 76,90) ‘cai como uma luva’. Tudo acompanhado da jarra de clericot (vinho branco com frutas, por R$ 53). Ainda em Juquehy, se estiver hospedado no luxuoso Beach Hotel Juquehy (Av. Mãe Bernarda, 637), pé na areia, vale muito a pena, para não perder tempo de curtir a praia nem a (maravilhosa e aquecida) piscina de frente para o mar, fazer uma refeição no hotel. A casquinha de siri (R$ 22) é simplesmente espetacular. E se a fome for maior, há pratos com grandes camarões empanados na cama de legumes com shoyu (R$ 74) acompanhados de generosa taça de Aperol Spritz (R$ 28). O restaurante é aberto ao público.

Em Camburi, se estiver na charmosa Pousada do Rosa (Rua das Rosas, 139), a menos de cinco minutos de caminhada da praia, ao voltar para curtir a piscina climatizada rodeada de verde, vale pedir a deliciosa e bem servida porção de isca de peixe (R$ 44).

Já em Maresias, o Restaurante Ravenala, que fica no pátio do Hotel Porto Mare (Rua Sebastião R. César, 400), tem como destaque o filé de linguado crocante com molho de camarão e purês de batata, mandioquinha e abóbora (R$ 66) e, para quem estiver com muita fome, e também cansado de peixe, o filé-mignon à parmegiana com arroz branco e fritas (R$ 64). Casquinha de siri com farofinha de dendê pode ser entrada compartilhada (R$ 22). Para beber, o estabelecimento, aberto ao público, criou saborosa caipirinha de maracujá, mel e manjericão (R$ 31). Hóspedes têm 15% de desconto no menu.

Para comer e apreciar fim de tarde de tirar o fôlego, o Restaurante Caravela (Av. Walkir Vergani, 675), em Boiçucanga, é excelente opção. Prato executivo de arroz, feijão, filé de anchova e batata frita sai na faixa dos R$ 30.



Guia de viagem

Como chegar

Uma praia do lado da outra

Para chegar até São Sebastião leva-se em torno de duas horas e meia da região. E uma praia é colada na outra, com distâncias entre cinco e dez minutos de carro. Ou seja, basta pegar as rodovias Anchieta ou a Imigrantes e, então, pela Rio-Santos, escolher um pedacinho de mar para chamar de seu.

Segundo a Associação de Pousadas e Hotéis de Maresias, a média de hospedagem para este mês gira em torno de R$ 180 a R$ 700 durante a semana e de R$ 280 a R$ 1.000 aos fins de semana. Para o feriado da Páscoa, de 19 a 21 de abril, os valores variam de R$ 1.200 a R$ 3.800.



Onde ficar:

O luxo do Beach Hotel Juquehy

Não há experiência melhor do que ficar em hotel pé na areia e acordar com vista para o mar. Assim é o Beach Hotel Juquehy, que tem piscina grande e quentinha, o que é ótimo mesmo para dias nublados e quando um ventinho já começar a bater. A diária do quarto descrito nos dias de semana de abril é de R$ 970, com café da manhã, e de R$ 2.670 pacote de sexta a domingo. Com vista para o jardim sai por R$ 760 e R$ 2.100. Todos têm Smart TV – dá para ver Netflix. Hotel está com 10% de desconto.

Aconchego da Pousada do Rosa

Sabe aquela pousada que dá vontade de ficar a semana toda? Eis a Pousada do Rosa, que neste mês tem diárias de R$ 275 durante a semana e de R$ 350 aos fins de semana, piscina climatizada e café da manhã delicioso.

Diferenciada Pousada Porto Mare

A Pousada Porto Mare, em Maresias, trabalha com horário diferenciado. A entrada acontece às 18h e, a saída, às 16h. Com a vantagem de ter o delicioso Restaurante Ravenala no piso térreo, as diárias durante a semana em abril partem de R$ 259 e vão até R$ 371 para o quarto com hidromassagem e, nos fins de semana, de sexta a domingo, ou de sábado a segunda, saem por R$ 850,25 o pacote do mais simples e R$ 1.158 o do que tem a banheira.



Onde comer:

Charme do restaurante do Ventos do Camburi

Com ambiente rústico e aconchegante, voltado a casais, o restaurante da Pousada Spa Ventos do Camburi (Rua Reginaldo Flávio Corrêa, 293) e aberto ao público tem pasta ao mar com molho de tomate, frutos do mar, lula e camarão (R$ 40), licor de banana (R$ 6) e água em garrafa de um litro refil (R$ 10).