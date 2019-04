São Caetano recorre ao ‘tapetão’ para seguir na elite

Dérek Bittencourt



10/04/2019 | 07:00



O São Caetano deu todos os indícios de que não se contentará com o resultado do rebaixamento em campo no Campeonato Paulista. Isso porque ontem o clube divulgou que protocolou junto à FPF (Federação Paulista de Futebol) na segunda-feira documento endereçado ao presidente Reinaldo Carneiro Bastos e ao vice-presidente de competições, Pedro Martins, no qual o departamento jurídico do Azulão aponta incoerências ou falhas nas regras da Série A-2 que beneficiariam o time do Grande ABC a partir da abertura de uma vaga na A-1 com a fusão entre Red Bull e Bragantino.

O texto original publicado junto ao documento e intitulado ‘Nota oficial sobre a permanência do São Caetano na Primeira Divisão do Campeonato Paulista’ trazia o seguinte conteúdo: “Por meio deste comunicado a Associação Desportiva São Caetano informa que, após consulta ao departamento jurídico da agremiação, e análise intensa ao regulamento da Série A-1 do Campeonato Paulista de 2019, ficou constatado que o mesmo apresenta diversas falhas no que diz respeito ao acesso e descenso de clubes. Sendo assim o São Caetano entende que não possui o direito de permanecer na divisão de elite apenas se a fusão entre Red Bull Brasil e Bragantino não for concretizada antes da realização do Conselho Técnico da Primeira Divisão.” Minutos depois, porém, a postagem passou por quatro edições e, por fim, ficou apenas como “nota oficial”.

No documento enviado ontem à FPF, entretanto, o Azulão solicita “clareza e senso de justiça” e aponta alguns pontos do regulamento específico da Série A-2, como o que fora interpretado por muitos – inclusive a mídia – como se essa possível vaga aberta pela fusão Red Bull e Bragantino fosse ao terceiro colocado da A-2 de 2019. “Essa manifestação não tem outro objetivo senão preservar os direitos da nossa agremiação, além, claro, de esclarecer à sociedade sobre falsas nuances do regulamento da Série A-2.”

Ainda no pedido o Azulão diz ter uma confirmação do vice-presidente Pedro Martins, de que as regras são claras de que apenas os dois melhores classificados têm direito ao acesso na A-2, o que possibilitaria aos são-caetanenses, que integraram a elite nesta temporada, em permanecer na A-1.

No dia seguinte à queda do São Caetano no Campeonato Paulista, em 26 de março – e publicada dia 27 neste Diário –, o presidente Nairo Ferreira de Souza disse à equipe de reportagem que cumpriria com o que está na regra, aceitando até então o que entendia como rebaixamento irreversível do clube. “O que está no regulamento deve ser cumprido. Consta no da Série A-2 essa situação, então não temos como contestar (...). Deve subir uma terceira equipe”, declarou o mandatário, na oportunidade.