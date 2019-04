Avianca só pousa em aeroportos do RS e CE se pagar

09/04/2019 | 07:36



A Avianca não poderá operar mais nos aeroportos de Fortaleza e Porto Alegre a partir da quinta-feira, 11, se não repassar com antecedência as taxas de embarque para a Fraport, que administra os terminais. Os passageiros com viagem marcada para esses destinos deverão verificar se o voo está confirmado com a empresa aérea, informou a concessionária. A Avianca tem atrasado os repasses para a Fraport desde setembro, e a dívida chega a R$ 14,5 milhões.

Além de ser informada pela concessionária que só poderá voar para esses terminais mediante o pagamento antecipado de R$ 70 mil por dia, a empresa aérea sofreu ontem duas derrotas na Justiça. Os arrendadores dos aviões, para os quais deve US$ 150 milhões, conseguiram o direito de pedir reintegração de posse.

Segundo outra decisão, a holding AVB, que controla a Avianca, deve ser retirada do processo de recuperação judicial. O pedido foi feito pelas seguradoras Chubb e Fator, que têm ações da aérea. No processo, as seguradoras são representadas pelo escritório Mattos Filho. Cabe recurso.