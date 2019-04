Dois veículos caem em rio após desabamento de ponte no Pará

06/04/2019 | 11:49



Parte da estrutura da ponte sobre o rio Moju, que fica na altura do quilômetro 48 da Alça Viária, no Pará, desabou na madrugada deste sábado, 6, após um de seus pilares ser atingido por uma balsa. Dois veículos que passavam pelo local, por volta das 2 horas da manhã, caíram no rio.

O governador Helder Barbalho (MDB) convocou, neste sábado, representantes de diversos órgãos da segurança pública para discutir ações para acelerar o resgate das vítimas do acidente. A ponte em questão é a terceira (no sentido de saída de Belém) do complexo de quatro pontes da Alça Viária, localizada na rodovia PA-483.

A equipe de governo se reuniu na sede do Comando do Corpo de Bombeiros, em Belém. A corporação informou ainda que já iniciou as buscas na área. "É um dia triste após esse episódio lamentável. Neste momento, a nossa prioridade é agilizar as buscas pelas vítimas e dar total apoio às suas famílias", disse o governador.

Segundo os Bombeiros, nenhum tripulante, certificado ou documento da embarcação que atingiu a ponte foi encontrado no local.

A Procuradoria Geral do Estado (PGE) vai acionar judicialmente a empresa proprietária da balsa que colidiu com a ponte. Há dois meses, já é realizado trabalho de reparos na ponte que sofreu danos por constantes choques de embarcações.

Pela manhã, o governador Helder Barbalho publicou vídeo nas redes sociais. Ele sobrevoou a área ao lado do coronel Dilson da Polícia Militar (PM), do coronel Hayman e do secretário de Segurança do Estado, Ualame Machado. Esta foi a terceira vez que a ponte foi atingida por uma balsa.

Ainda segundo o governo, técnicos das secretarias estaduais também se reuniram na sede do Corpo de Bombeiros, em Belém, para definir alternativas e garantir o tráfego de veículos que utilizam a ponte para acessar a capital do Pará e os demais municípios da região.