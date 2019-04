Com larga vantagem, Netuno recebe Taubaté no Inamar para ratificar vaga

Anderson Fattori

05/04/2019



Só verdadeira catástrofe é capaz de tirar o Água Santa da semifinal da Série A-2. Dono da melhor campanha da primeira fase, o Netuno recebe o Taubaté, às 15h, no Inamar, e pode perder por até quatro gols de diferença que ainda assim estará classificado, já que na ida, no Interior, goleou por 5 a 0.



Um dos jogadores mais motivados para entrar em campo é o atacante Alvinho, que marcou três gols na primeira partida, ultrapassou o companheiro de time Dada, e assumiu isoladamente a artilharia da competição com dez gols, superando, inclusive, os nove marcados em 2019, quando defendia o São Bernardo.



“Espero poder ajudar cada vez mais o time, marcando gols ou não. Temos de manter o foco para avançar (às semifinais). Esse time é merecedor, grupo de trabalhador, de homens, e isso tem feito a diferença”, comentou Alvinho.



O técnico Márcio Ribeiro não vai contar com o atacante Dada, que teve de operar a apêndice e só deve voltar a ficar à disposição para o segundo jogo da semifinal, em caso de êxito do Netuno. A tendência é que ele mantenha Luan Dias atuando mais aberto e Celsinho como armador, mais centralizado.