Juliano Cazarré e esposa anunciam nascimento do terceiro filho: Venha conhecer a vida

05/04/2019 | 08:11



Juliano Cazarré usou o Instagram na noite da última quinta-feira, dia 4, para anunciar que seu terceiro filho nasceu. Ele e a esposa, Letícia Cazarré, já são pais de duas crianças, Vicente, de oito anos de idade, e Inácio, de seis anos de vida. Agora, Gaspar Cazarré completa o time de meninos da família.

Gaspar Cazarré, lhe damos as boas-vindas. Venha conhecer a vida, escreveu Letícia em seu Instagram, divulgando a imagem do pé do caçula.

Seja bem-vindo, Gaspar Cazarré. Obrigado, papai do Céu. Deus'teja. Mamãe e bebê passam bem e agradecem a todos que nos enviaram boas energias e orações, escreveu o ator, recebendo diversas mensagens de amigos famosos como Chay Suede e Fabiana Karla, que desejaram felicidades à família.