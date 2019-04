São Caetano anuncia novo técnico Luiz Gabardo Júnior

Do Dgabc.com.br



02/04/2019 | 16:00



O São Caetano fez uma aposta ousada e anunciou nesta terça-feira, 2, seu novo treinador. Trata-se de Luiz Gabardo Júnior, 36 anos, que passou as últimas 14 temporadas no Grêmio - com direito a 26 títulos na base - e chega ao Azulão para sua primeira oportunidade à frente de uma equipe adulta profissional (o máximo que chegou no Tricolor Gaúcho foi à função de auxiliar do time principal). Ele, inclusive, já iniciou o trabalho à frente da equipe, que se prepara para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D, a partir de maio.

"Uma oportunidade única. Quando veio o convite do presidente Nairo Ferreira de Souza, não pensei duas vezes. Já estava com uma ideia, depois de 14 anos na base, trabalhar no profissional. Não pensei duas vezes e cheguei para trabalhar, crescer junto com o São Caetano. É uma oportunidade que encaro como a oportunidade da minha vida", declarou o treinador, que se apresentou. "Me defino como um treinador moderno, mas que ao mesmo tempo não abre mão das coisas boas de antigamente do futebol."

Além de Luiz Gabardo Júnior chegaram ao São Caetano o auxiliar técnico Marcelo Benites, ex-Grêmio, e o treinador de goleiros Jonas Sampaio, ex-Vila Nova-GO.