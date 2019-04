02/04/2019 | 16:11



Khloé Kardashian tem um tipo quando se trata de homens: os jogadores de basquete! Após ser traída por Tristan Thompson, com a melhor amiga de sua irmã mais nova, Jordyn Woods, a empresária foi ao programa de Jimmy Kimmel com as irmãs, Kim e Kourtney Kardashian. Durante a entrevista, a loira foi questionada sobre parar de se envolver mais com jogadores de basquete:

- Eu quero perguntar sobre esse personagem com quem você teve um bebê. É hora de parar de namorar jogadores de basquete?

Khloé deu uma resposta sincera:

- Eu não sei, eu gosto do que eu gosto. O que posso dizer?