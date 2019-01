29/01/2019 | 05:52



O ex-presidente da Argentina, Fernando De la Rúa (1999-2001), de 81 anos, recebeu alta na segunda-feira, 28, do hospital no qual estava desde o dia 1º e foi levado a um centro de reabilitação para se recuperar dos problemas cardiorrespiratórios pelos quais tinha sido internado. O ex-presidente foi submetido a uma traqueostomia. (Com agências)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.