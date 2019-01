Mourão: Governo não pensa em mudar local de embaixada da Palestina no Brasil

28/01/2019 | 20:44



O presidente em exercício, Hamilton Mourão, voltou a afirmar que o governo brasileiro não considera mudar de local a embaixada da Autoridade Palestina no Brasil. Ele se reuniu nesta tarde com o embaixador palestino, Ibrahim Mohamed Khalil Alzeben e com autoridades cristãs.

"O que o embaixador da Palestina veio tratar é obviamente a questão da embaixada. Ele trouxe os representantes de religiões cristãs que estão lá. Tem quase 30 mil. A gente pensa que é todo mundo muçulmano mas não. A resposta que eu dei foi uma resposta de Estado. O Estado brasileiro não está pensando em nenhuma mudança de embaixada", disse. Ao sair da reunião, Alzebem afirmou esperar que isso não aconteça.

Durante a campanha eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro prometeu que iria retirar a representação diplomática em Brasília porque "a Palestina não é um país". Hoje, Mourão minimizou a questão. "Bolsonaro falou, mas foi na campanha", disse. Ele também ressaltou que qualquer decisão só será tomada após o retorno do presidente.