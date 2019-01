Santo André retratada. Digna, esplendorosa...

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



29/01/2019 | 07:00



Observem a foto em preto e branco. Aqui estão José Bueno Lima, Donato Tieppo e Fernando Lima Capelatto. O Donato era um abnegado do basquetebol, sempre fazendo parte da Liga Santoandreense de Basquete. O Fernando morava em São Paulo, mas todo fim de semana vinha para Santo André. Primo do Dr. Bueno Lima. A foto foi batida durante um jogo do 59º Jogos Abertos do Interior, no Ginásio Pedro Pedro Del’Antonia. Em destaque, à esquerda, José Bueno Lima, nosso personagem central de hoje.

Ao participar da abertura do Encontro São Paulo de Literatura, dia 21, numa parceria entre o Diário e a Editora Matarazzo, o escritor e advogado José Bueno Lima, do alto do quarto andar da sede do jornal, fez a foto que abre Memória hoje. “Santo André não deixa de ter suas paisagens bonitas”, assinalou Bueno Lima, ao nos enviar a foto daquele que podemos chamar de “o Novo Centro andreense”.

Ao longo dos últimos 45 anos, quando o edifício-sede do Diário foi construído, repórteres fotográficos tiraram centenas de fotos do mesmo local. Fotos maravilhosas, ora usadas em suplementos especiais, ora para focalizar os congestionamentos da Avenida Perimetral, hoje batizada com o nome de Jornalista Edson Danillo Dotto, justa homenagem ao primeiro diretor-presidente do Diário.

A imagem de José Bueno Lima vem se juntar a este rol de flagrantes belíssimos. Aparecem: trecho da própria Perimetral, ângulo do Paço Municipal, o edifício da Secretaria de Educação com a Biblioteca Nair Lacerda, o Teatro Municipal, os edifícios no entorno, o verde exuberante, o céu ainda azul mesmo que numa tarde nublada.

Bueno Lima tem uma presença junto ao Diário desde os tempos do News Seller, quando assinava uma coluna voltada ao movimento estudantil – a primeira do gênero entre nós. Bom de futebol, ótimo advogado. Há vários anos escreve crônicas maravilhosas, que já renderam belos livros. Bueno Lima, integrante da Academia de Letras da Grande São Paulo, participa ativamente do movimento literário de Santo André e Grande ABC.

PROGRAMAÇÃO

Prossegue o Encontro São Paulo de Literatura, agora em São Paulo, com uma série de bate-papos, oficinas e sarau na Biblioteca da Fazenda do Estado de São Paulo. Hoje, das 15h às 17h, Como Me Tornei Escritora – Dificuldades, Desenganos e Alegrias, com a jornalista Thais Matarazzo.

Amanhã, das 15h às 17h, A Arte de Escrever, com a poeta Hilda Milk; bate-papo com Ana Jalloul e Ricardo Cardoso.

Quinta-feira, das 15h às 17h, A Mulher na Literatura, com Glafira Menezes Corti; Cultura e Elegância, com o casal Ana Camargo e Marco Antônio.

Sexta-feira, das 14h às 17h, sarau literário, com a participação de autores e público.

Local dos eventos: biblioteca da Fazenda do Estado de São Paulo, à Avenida Rangel Pestana, 300, 17º andar.

Interação com o Facebook

‘Uma pizza é uma pizza é uma pizza...’

O Partido Verde italiano exige que o governo de Roma defina, de uma vez por todas, o que é, afinal, uma pizza.

Da crônica de Lourenço Diaféria publicada pelo Diário em 29 de janeiro de 1989. Confiram a íntegra no Facebook da Memória – acessem o endereço acima.

Diário há 30 anos

Domingo, 29 de janeiro de 1989 – ano 31, edição 6975

Manchete – Congresso dá novo rumo ao Plano Verão

A votação da madrugada foi uma vitória do deputado Ulysses Guimarães, presidente da Câmara Federal, e garante reposição salarial em três parcelas.

Em 29 de janeiro de...

1919 – A diretoria da Sociedade Beneficente dos Empregados da Estrada de Ferro São Paulo Railway ofereceu um artístico tinteiro de prata ao dr. José Luiz Flaquer, como prova de gratidão pelos serviços profissionais por ele prestados aos empregados da companhia durante a epidemia da gripe espanhola.

Do noticiário do Estadão:

Em greve os padeiros. Eles querem o descanso semanal.

Circula o nº 1 de Il Figaro, jornal da colônia italiana.

As agitações operárias na Inglaterra.

Em alguns casos os grevistas têm destituído os respectivos chefes, recusando-se a aceitar os compromissos assumidos em seu nome com os patrões.

Santos do Dia

A Igreja recorda, em 29 de janeiro, dois santos bispos com o mesmo nome: Valério de Treviri, que viveu no século IV, na Alemanha; e Valério de Ravena, falecido em Roma, no ano 810.

Aquilino

Bambina

Constâncio

Municípios Brasileiros

Celebram aniversários em 29 de janeiro:

No Amazonas, Benjamin Constant

No Espírito Santo, João Neiva

No Pará, Pau D’Arco

No Piauí, Pau D’Arco do Piauí

No Paraná, Piraquara

Em Minas Gerais, Serro