Festival de Verão do Riacho Grande encerra programação com prainha cheia

28/01/2019 | 07:00



A terceira edição do Festival de Verão do Riacho Grande, em São Bernardo, encerrou ontem sua programação com a prainha lotada às margens da Represa Billings. Cerca de 10 mil pessoas, segundo a organização, prestigiaram a apresentação da banda de pagode Jeito Moloque, no último dia de shows.

No total, foram 90 mil espectadores, divididos durante três fins de semana, acompanhando de perto o festival que trouxe neste ano nomes como Marcos e Belutti, Maria Cecília e Rodolfo, Aldair Playboy e Art Popular.

Movido a grandes sucessos do passado e hits atuais de cantores nacionais, o festival arrancou elogios dos frequentadores. “Para nós que trabalhamos ano inteiro e nem conseguimos passear direito é uma alegria tremenda ter um show desses no nosso bairro e na nossa cidade”, avalia a ambulante Katia Domingues, 48 anos.

Acompanhada das suas filhas, a dona de casa Juliana Garcia da Silva, 24, fez questão de comparecer a todos os dias do evento. “Não faltei em nenhum. Ainda mais que é gratuito”, conta.

Com aumento de até 80% nas vendas, comerciantes celebraram e, muito, a organização do evento. “Para gente é uma oportunidade de aumentar nossos lucros e atrair pessoal para o Riacho”, afirma a vendedora de picolé Lourdes Ramos, 52.

Organizado pela Prefeitura de São Bernardo, em parceria com a Pilar Eventos, o Festival de Verão teve mais uma vez apoio financeiro da iniciativa privada sem qualquer custo aos cofres públicos. “É um modelo que a gente quer manter. O festival, além de proporcionar lazer gratuito para as família, aquece todo o comércio local”, assinala o prefeito Orlando Morando (PSDB).