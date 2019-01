Por que a gente tem mau hálito?

Tauana Marin

Diário do Grande ABC



27/01/2019 | 07:00



O mau hálito, também conhecido como bafo ou halitose, é causado por série de fatores, casos de não escovação frequente, tipo de alimento que se ingere e, até mesmo, problemas mais graves, como no estômago. No entanto, a principal causa do cheiro desagradável está relacionada à saúde bucal, inclusive quando falamos de cáries e gengivites (inflamação nas gengivas). Ficar atento a deixar todo o ambiente dentro da boca limpo é essencial para não ter o problema.

A higienização oral não se limita à parte dentária e inclui também a língua (onde restos de comida ficam presos, deixando, inclusive, certa camada amarelada), o céu da boca (área de cima) e a parte interna das bochechas, todas precisando ser higienizadas sempre. A falta do uso do fio dental é outro fator que pode agravar o fato, já que alimentos ficam presos entre os dentes, o que colabora para a ação das bactérias existentes na boca e resulta na formação do bafo.

A halitose relacionada a problemas gastrointestinais é mais rara. Nesse caso pode ser consequência da doença o refluxo gastroesofágico, ou seja, quando há passagem do conteúdo que já estava no estômago e volta para o esôfago, podendo chegar até a boca. Esta condição chega a ocasionar erosões dentárias e cáries, assim também propiciando o cheiro ruim. Para esse diagnóstico, há necessidade de tratamento direcionado em que medicações antiácidas talvez precisem entrar em ação. É por conta desse tipo de complicação que a avaliação do médico especialista é imprescindível, assim como visitas frequentes ao dentista (odontologista) para avaliar a saúde da boca.

Entre dicas para evitar o indesejável ‘bafinho’ estão a escovação após cada refeição e manter a boca hidratada, tomando água, uma vez que a saliva ajuda na higiene oral.

Carnes em geral e as proteínas (a exemplo de leite e iogurte), quando acumuladas nos dentes, podem levar ao mau hálito devido à ação das bactérias. Esses seres microscópicos surgem com a degradação desses alimentos e liberam moléculas um tanto quando fedidas de enxofre. Alguns costumes, casos do consumo constante de café e comer itens com cheiro forte, como a cebola, também podem ocasionar o desconforto.

Pessoas em estado de agitação e ansiedade apresentam a complicação porque a boca automaticamente fica mais seca que o normal

Consultoria de Renata Pilli Jóias, professora e cirurgiã-dentista, coordenadora do curso de odontologia da Universidade Metodista de São Paulo, de São Bernardo; e de Cristiane Boé, gastroenterologista pediátrica do Hospital Infantil Sabará, de São Paulo.