Com chinesa, Stosur fatura título de duplas e faz festa com torcida na Austrália

Os torcedores australianos puderam comemorar muito nesta sexta-feira um título de uma tenista da casa. Na chave de duplas femininas do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada, a veterana Samantha Stosur e a chinesa Shuai Zhang foram as campeãs ao venceram na final a parceria formada pela húngara Timea Babos e pela francesa Kristina Mladenovic por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/4.

Este é o terceiro título de Grand Slam nas duplas femininas para Stosur, sendo o primeiro em casa. Antes, a tenista de 34 anos venceu o US Open, em 2005, e Roland Garros, em 2006, - ambos ao lado da norte-americana Lisa Raymond. Também com Raymond, a australiana havia disputado a sua única final em Melbourne até então, em 2006.

Em simples, Stosur já foi a número 4 do mundo e conquistou o título do US Open em 2011 - seu único Grand Slam da carreira nesta chave. Só que em Melbourne nunca teve uma boa campanha - seus melhores resultados foram as oitavas de final em 2006 e em 2010.

Nas duplas femininas, a australiana já foi a líder do ranking da WTA em 2006 e o único título conquistado no Aberto da Austrália em sua carreira era o de duplas mistas, em 2005, com o compatriota Scott Draper.

Já Shuai Zhang completou 30 anos na última segunda-feira e atualmente é a número 42 do mundo em simples e 33.ª colocada em duplas. Esta foi a sua primeira final de Grand Slam na carreira.