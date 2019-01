Apático, Azulão não sai do zero com o Ituano no Anacleto

Anderson Fattori



25/01/2019



A primeira atuação do São Caetano ao lado dos seus torcedores não foi como o esperado. O time falhou muito nas trocas de passe e, sem criatividade, não saiu do empate por 0 a 0 com o Ituano, ontem, no Estádio Anacleto Campanella, pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

O resultado deixou o Azulão com dois pontos e ainda sem vencer na competição. O próximo desafio será domingo, às 19h, contra o Palmeiras, outra vez em São Caetano.

A empolgação do torcedor com a boa atuação frente ao Corinthians diminuiu a cada passe errado do São Caetano, ontem. O time não parecia sombra do da estreia. Com três volantes e Cristian na armação, a bola praticamente não chegou aos atacantes.

O primeiro tempo, aliás, foi fraco tecnicamente, com muita marcação e pouca inspiração dos dois lados.

A necessidade de vencer fez com que as coisas melhorassem na etapa final. Pintado soltou o time com a entrada de Vitinho na vaga de Pablo, mas ainda faltava caprichar nas trocas de passes. Estrela da equipe, Rafael Marques não viu a cor da bola e deu espaço para a estreia de Bruno Mezenga.

O Ituano, no contra-ataque, criou ótimas chances para vencer, mas pecou na finalização e os times deixaram o Anacleto Campanella insatisfeitos.

O técnico Pintado, do Azulão, lamentou os dois pontos que deixou de ganhar em casa. “Ninguém que joga como local gosta de empatar. Queríamos vencer, trabalhamos para isso, mas pegamos uma equipe que se posicionou atrás da linha da bola e isso dificulta bastante. Mas temos de encontrar uma saída para escapar dessas situações”, comentou.