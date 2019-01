Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



24/01/2019 | 22:58



A primeira atuação do São Caetano ao lado dos seus torcedores não foi como esperado. O time falhou muito nas trocas de passe e sem criatividade não saiu do empate por 0 a 0 com o Ituano, na noite desta quinta-feira (24), no Estádio Anacleto Campanella, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O resultado é pior para o Azulão, que segue sem vencer na competição, agora soma dois pontos e na próxima rodada terá desafio bem complicado diante do Palmeiras, outra vez no Anacleto Campanella, às 19h.