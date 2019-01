Maria Sartori

Diretora de recrutamento da Robert Half



22/01/2019 | 07:30



Poucas pessoas se dão conta, mas a entrevista de desligamento é tão importante para a companhia quanto a de admissão. Em geral, elas fazem parte de qualquer processo de demissão, seja ele voluntário ou não. Para que você entenda um pouco mais sobre o tema e saiba como proceder, indico a seguir cinco orientações importantes:

Entenda para o que ela serve – na entrevista de desligamento, os profissionais de RH (Recursos Humanos) buscam coletar informações que os ajudem a fazer uma avaliação sobre o desempenho da companhia diante dos colaboradores. Se bem aproveitados, os dados costumam servir para gerar melhorias na organização, sejam elas relacionadas à cultura, aos processos ou às pessoas. O objetivo principal é aumentar a satisfação dos colaboradores e reduzir a rotatividade no quadro de funcionários;

Exemplos de perguntas – o questionário pode variar, mas, em geral, os empregadores querem entender sua opinião sobre temas relacionados à empresa, às instalações da companhia, à sua trajetória dentro da organização e ao seu gestor direto, entre outros pontos. No fim, é possível que te deem espaço para fazer comentários adicionais;

Não deixe de participar – a participação do funcionário na entrevista de desligamento é opcional. Mas, minha recomendação é que, independentemente do motivo do seu desligamento, você aceite participar dessa última conversa. Não perca a oportunidade de demonstrar que você é uma pessoa cordial, profissional e madura. Deixe as portas abertas na empresa, afinal, você nunca sabe de onde virá sua próxima indicação;



Controle as emoções ­– caso tenha se desentendido com algum profissional da companhia, não ataque a pessoa com ofensas pessoais. Foque em aspectos que você discorde, mas do ponto de vista profissional. Procure fazer críticas construtivas. Caso já tenha uma nova oportunidade em vista, procure não enaltecer demais o futuro empregador, em detrimento da atual empresa. Lembre-se, o mundo corporativo é muito menor do que imaginamos;

Fale apenas por você – quando estiver dialogando com o entrevistador, fale sobre as situações com base no que você pensa. Tenha cuidado para não expor a opinião de outras pessoas durante o bate-papo.