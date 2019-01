Preta Gil passa mal em gravação e é internada em São Paulo

21/01/2019 | 09:11



Preta Gil foi internada na tarde do último domingo, dia 19, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. De acordo com o portal G1, a cantora teria passado mal durante uma gravação e foi encaminhada ao hospital na região central da cidade.

A assessoria de imprensa informou ao veículo que Preta passou a semana com um forte quadro de gripe e, agora, preferiu passar por uma bateria de exames: Preta Gil passa bem, apesar de ter tido uma indisposição enquanto realizava um trabalho em São Paulo e preferiu fazer uma bateria de exames após uma semana com um quadro de forte gripe.

Procurada, a assessoria do hospital não confirmou a internação e os representantes da cantora não foram encontrados para comentar o assunto.