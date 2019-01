Após atraso em novela, Lília Cabral chama Marina Ruy Barbosa de mimada

19/01/2019 | 13:10



Eita! O clima nos bastidores de O Sétimo Guardião, novela da TV Globo, não está nada agradável. De acordo com o jornal Extra, Lília Cabral e Marina Ruy Barbosa se desentenderam na noite da última quinta-feira, dia 17, por causa do atraso de Marina nas gravações.

A publicação divulgou que praticamente todo o elenco da trama havia sido escalado para a cena de inauguração do restaurante de Tobias. A gravação iria até de madrugada, mas, como Flávia Alessandra precisava ser liberada até meia-noite, alguns atores foram convocados para chegarem mais cedo. Cerca de 15 deles teriam topado antecipar o horário da gravação, menos Marina, que chegou mais tarde que todos os atores que estavam envolvido na cena, por volta das 23h30, deixando muita gente esperando.

Ao ver Marina chegando, Lília Cabral, que estava entre os escalados e esperando a aparição da atriz, se irritou e deu um sermão na colega de elenco, na frente de todo mundo.

- Você está pensando que é quem? Você é muito nova para achar que pode fazer isso. Garota mimada, teria dito ela.

Marina teria ouvido calada as reclamações de Lília, limitando-se a dizer que teve uma consulta médica. Nos bastidores, a equipe teria ficado aliviada com a discussão, já que a paciência com a ruiva estaria no limite, por causa dos constantes pedidos de liberação para viagens e outros compromissos profissionais.

Os atrasos repetidos dos atores também atrapalham o andamento do cronograma de gravações. Patrícia Kogut divulgou que após um período de correria, a equipe só tem conseguido agora recuperar a frente de capítulos. O tempo encurtou pois a maioria das cenas é externa e demanda mais tempo de gravação. Além disso, os atrasos constantes e o elenco numeroso de atores numa mesma sequência também fazem com que os responsáveis pelo roteiro precisem quebrar a cabeça para conseguir conciliar tudo.