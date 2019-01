19/01/2019 | 07:13



O programa Cinejornal, que vai ao ar neste sábado, 19, às 21h, no Canal Brasil, traz uma entrevista com Gabriel Leone. Em conversa com Simone Zuccolotto, o ator falou sobre seus cinco trabalhos inéditos: o filme Eduardo e Mônica, de René Sampaio, inspirado na música da Legião Urbana; Minha Fama de Mau, de Luis Faria, uma cinebiografia de Erasmo Carlos em que ele interpreta Roberto Carlos; Meu Álbum de Amores, de Rafael Gomes, em que faz dois personagens em épocas diferentes; e Piedade, do Claudio Assis, além de uma série documental sobre o Clube da Esquina, dirigida por Vitor Mafra.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.