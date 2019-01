Guarani vence Figueirense e volta à semifinal depois de 19 anos na Copa São Paulo

17/01/2019 | 21:21



O Guarani está de volta à semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior depois de 19 anos. Na noite desta quinta-feira, o time campineiro venceu o Figueirense, por 2 a 1, no Estádio Luz Augusto de Oliveira, em São Carlos, pelas quartas de final.

A última vez que o Guarani havia se classificado para a semifinal foi em 2000, quando perdeu para o São Paulo, por 3 a 2, e acabou ficando em terceiro lugar depois de vencer o Santos. Já o Figueirense perdeu os 100% de aproveitamento justamente quando não podia.

E o adversário do Guarani na semifinal pode ser justamente o São Paulo, que nesta quinta-feira enfrenta o Cruzeiro, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.

A sequência de jogos refletiu logo no início da partida em São Carlos e o Guarani perdeu dois dos seus principais jogadores por lesão muscular antes dos 15 minutos: o capitão Felipe e o artilheiro Davó. Mesmo assim, o time campineiro foi melhor e só não marcou porque Vinícius defendeu chute de Lucas Prado.

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Renan cobrou falta com perfeição no ângulo de Vinícius e abriu o placar. Aos nove, o mesmo Renan foi derrubado dentro da área e Matheusinho converteu o pênalti. Quando parecia que o jogo estava decidido, o Figueirense colocou emoção.

Após bola levantada para a área, Jean ganhou no alto do goleiro e de dois zagueiros para diminuir aos 38. Na sequência, João Diogo quase empatou em duas oportunidades.