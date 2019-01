Idoso de 81 anos que praticava estelionato é preso em Santo André

Marília Montich

Do dgabc.com.br



17/01/2019 | 16:20



Um idoso de 81 anos que praticava estelionato foi preso no Jardim Stella, em Santo André, na manhã desta quinta-feira (17).

A PM (Polícia Militar) capturou Antônio Bezerra dos Santos durante reintegração de posse em apartamento na Rua Oswaldo Cruz. Ao chegar ao endereço, as autoridades pediram o documento de identificação do idoso, que entregou carteira falsa. Após consulta, a polícia descobriu que o registro pertencia, na verdade, a uma menina.

Os policiais, então, realizaram buscas na residência, onde foram localizados diversos documentos falsificados. Aproximadamente cinco caixas foram apreendidas contendo prontuários de CNHs (Carteiras Nacionais de Habilitação), registros de imóveis, aparatos para falsificação, carimbos de bancos e cartórios, talões de cheque, entre outros. Vinte documentos com fotos de Santos, porém com nomes diferentes, foram encontrados. Todo o material será objeto de investigação para apurar quem são as vítimas.

“O que me chamou a atenção foi o fato de um idoso, aparentemente dócil, ser um fraudador tão experiente, alguém tão envolvido na prática criminosa”, afirmou o delegado Roberto Von Haydin Junior, do 1º DP (Centro) de Santo André, onde o caso foi registrado.

Santos já era procurado pela polícia por estelionato. Ele foi preso nesta manhã por uso de documento falso e captura de procurado. A princípio, pode pegar até seis anos de reclusão. Após a identificação das vítimas, porém, ele reponderá separadamente por cada delito e as penas se somarão.

O delegado garantiu que a prisão do idoso refletirá de maneira bastante positiva para Grande ABC. “Acredito que esta captura representará uma significativa diminuição do crime de estelionato na região”, finalizou.