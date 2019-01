Recebeu um gift card online? Veja 6 dicas para descobrir que não é um golpe

Da Redação, com assessoria



15/01/2019 | 10:18

Gift card (ou vale-presente) online estão se tornando, cada vez mais, alvos de golpes. Muitos criminosos enviam links por e-mail e outras ferramentas de bate-papo prometendo ao destinatário produtos ou serviços em promoção e, quando a vítima clica, tem seus dados ou mesmo dinheiro roubados.

A febre por gift cards começou primeiramente fora do Brasil – principalmente nos Estados Unidos – e agora começa a fazer sucesso por aqui. Na Terra do Tio Sam, aliás, os vale-presentes (tanto virtuais como físicos) viraram tão populares (como os cupons de desconto), que geraram até crimes insólitos – como um funcionário que foi convencido a roubar a própria loja, investir em gift cards e despachá-los via táxi aos criminosos (a história está neste link, em inglês).

Além da popularidade e da natureza interessante dos gift cards, há ainda outros motivos pelos quais ele é um dos queridinhos dos adeptos do golpe do vigário. Os vale-presentes se tornaram um acessório fácil para cometer crimes porque o dinheiro desses vales é depositado. Não pode ser recuperado mesmo depois da fraude ser denunciada.

Dentro desse panorama, há dois tipos de golpe de vale-presente sendo efetuados predominantemente. O primeiro é um clássico da internet: o usuário recebe um e-mail alegando que ganhou um gift card e tudo o que precisa fazer é clicar em um link para resgatá-lo.

Na maioria das vezes, este tipo de mensagem vem com um vírus Cavalo de Troia, que passa despercebido na hora em que é baixado para o seu computador. Esse tipo de malware pode ser bem perigoso, já que se camuflam, esperam até que o computador entre em modo de espera e, em seguida, executam o programa maligno que possuem.

O segundo tipo de golpe é quando é exigido que se faça um pagamento com vale-presentes. Estes crimes surgem em vários ambientes diferentes – sejam em histórias de azar (típicas de conto do vigário), ameaças por telefone, ou criminosos se passando por amigos e parentes pedindo dinheiro.

Os golpistas solicitam o dinheiro na forma de vale-presentes. Ao contrário de pagamentos tradicionais, são pedidos gift cards para iTunes e para Google Play. Nesses casos, eles podem ser usados não só como dinheiro, mas também em uma grande variedade de itens e serviços.

Sinais

Entretanto, é possível saber se os e-mails e as mensagens recebidos são reais. Por exemplo: deve-se sempre suspeitar quando alguém estiver oferecendo alguma coisa a troco de nada. As dicas a seguir vão ajudar a reconhecer e excluir os e-mails falsos que solicitam ou oferecem gift cards (e, até mesmo, demais ameaças online).

1. O e-mail foi enviado por meio de uma conta legítima? Às vezes, é fácil perceber que o endereço do remetente da mensagem está em um idioma diferente ou com uma pequena diferença em relação a uma conta oficial. Por exemplo, “amercanaz.com” ou “mercadoolivre.com”.

2. As imagens estão um pouco “feias”? Nas mensagens, as figuras que não são limpas e nítidas são chamadas de pixeladas. Elas são exibidas assim porque foram copiadas de outro site e reutilizadas no e-mail. Não possuir acesso às próprias imagens é um sinal claro de que a mensagem é falsa.

3. Há erros de ortografia e pontuação na mensagem? Apple, Google e outras grandes empresas cuidam bem de suas imagens. Elas têm diversas pessoas revisando um e-mail para evitar que haja um único ponto fora do lugar.

4. A mensagem pede por alguns detalhes pessoais, como o número do seu cartão de crédito? Se há alguma burocracia para enviar o vale-presente, desconfie.

5. A mensagem foi personalizada? Se ela começar com “MEU AMIGO DO CORAÇÃO”, há grandes chances de ser golpe. Enviar um e-mail com alguma saudação desse tipo quer passar uma relação de amizade exagerada. Se o remetente sequer sabe qual é o seu nome, como é possível acreditar que você ganhou algo?

6. É bom demais para ser verdade? Então, na maioria esmagadora das vezes, é.

