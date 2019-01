Correção: China tem quedas inesperadas em exportações e importações em dezembro

14/01/2019 | 07:40



Há uma incorreção no terceiro parágrafo da nota enviada às 4h14 desta segunda-feira. No lugar de "exportações", o correto é "importações". Segue a nota corrigida:

As exportações e as importações da China recuaram em dezembro do ano passado, na comparação anual, como efeito da imposição de tarifas pelos Estados Unidos aos produtos chineses e do enfraquecimento da demanda.

Dados oficiais divulgados nesta segunda-feira, 14, mostram que as exportações caíram 4,4% em dezembro, na comparação anual, após um crescimento de 5,4% em novembro, na mesma base. Uma pesquisa do Wall Street Journal com economistas previa um crescimento de 2,5% no indicador.

Já as importações caíram 7,6% em dezembro, ante uma alta de 3% em novembro. O levantamento do Wall Street Journal trazia como perspectiva um crescimento de 3%.

O superávit comercial da China em dezembro foi de US$ 57,06 bilhões, ante US$ 44,75 bilhões no mês anterior. A expectativa dos economistas era de um superávit de US$ 57 bilhões.

No ano, o saldo da balança comercial da China foi positivo em US$ 351,76 bilhões. As exportações chinesas em dólares cresceram 9,9% no ano passado, enquanto as importações avançaram 15,8%.

Em 2017, as exportações aumentaram 7,9% e as importações, por sua vez, tiveram expansão de 15,9%. Naquele ano, a balança foi superavitária em US$ 422,51 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.