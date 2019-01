Chuva não atrapalha segundo dia do Festival de Verão na Prainha

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



14/01/2019 | 07:00



Nem a chuva que parecia que ia cair forte no fim da tarde de ontem no Grande ABC espantou as quase 10 mil pessoas que prestigiaram o segundo dia da terceira edição do Festival de Verão no Riacho Grande. Ao som da banda Inimigos da HP, o público nem se importou com o calor – que ganhou refresco com uma garoa fraca – e aproveitou o domingo na bastante frequentada Prainha. “Ficamos felizes em fazer parte da festa. Toda a proposta de estímulo ao turismo, ainda mais em um local tão bonito é positiva”, disse o vocalista do inimigos da HP, Sebá.

Quem fez coro às canções da banda, que subiu ao palco logo depois das 17h, foi a operadora de telemarketing Claudia Pereira Melo, 42 anos, moradora do Demarchi. “É a primeira vez que venho (ao Festival) e estou adorando. Nem a possibilidade de chuva nos fez ir embora. Pretendo vir nos próximos shows.”

Embora o público estivesse animado com a música, alguns comerciantes ainda estão receosos com as vendas. “Vem bastante molecada e as pessoas não estão gastando muito. No ano passado eu tive lucro, espero que se repita”, diz William Oliveira do Nascimento, 23, proprietário de um carrinho de açaí. Morador do Riacho Grande, ele diz que a maioria aprova o evento. “Só não gosta quem não vem.”

No próximo sábado quem se apresenta é a dupla Marcos & Belutti e, no domingo, o casal Maria Cecília & Rodolfo.