Festival de Verão atrai 10 mil para a Prainha

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



13/01/2019 | 07:00



Com um público animado e ao som do cantor Raffa Augusto e do grupo Art Popular, teve início ontem a terceira edição do Festival de Verão do Riacho Grande, em São Bernardo. Ao todo, cerca de 10 mil pessoas curtiram o sábado no local. O evento continua hoje – e nos próximos dois fins de semana –, a partir das 14h. A banda Inimigos da HP é o destaque.

Quem aproveitou a programação desde o início da tarde foi a moradora do Jardim Tupã, Priscila Aparecida Machado, 37 anos. “Vim nas outras duas edições (do Festival) e adorei. Acho muito legal porque dá para trazer a família toda, é tudo sossegado. Nunca presenciei nenhum problema aqui”, diz ela, que estava com o marido e as duas filhas adolescentes. Priscila adiantou que pretende ir nos próximos fins de semana, já que o evento termina dia 27.

Também estava empolgada com o evento a servente Aparecida Maria, 58, moradora do Riacho Grande há 30 anos. “Sempre que estou de folga venho nos shows. Faltava este tipo de festival aqui para a gente se divertir. Os organizadores acertaram em cheio”, analisou.

O prefeito Orlando Morando (PSDB), que circulou pelo local e conversou com o público, disse que a continuidade do Festival de Verão se deu por conta do feedback positivo de quem se divertiu e trabalhou nas outras edições. “Tive hoje pela manhã aqui (no Riacho) e os comerciantes estão felizes, dizem que as vendas triplicam com a festa. Um dono de quiosque falou que nesse período ele vende dez vezes mais do que venderia em um fim de semana normal. Além disso, é muito legal porque o modelo que nós criamos, em que as pessoas são revistadas, não entra bebida, tem mais segurança e vem muita família. Esse é o objetivo, as pessoas têm direito ao entretenimento.” Ele ressaltou que, pela terceira vez, o evento é feito sem o dinheiro público, com o fomento de patrocinadores.

Maycon Galeano, proprietário do Ceará Caipirinhas e Drinks, que está participando pela primeira vez do festival, estava feliz com as vendas. “Não tenho ideia de quanto já vendi, mas saiu bastante batida. Pelo que ouvi dos anos anteriores, essas vendas devem aumentar. Estou na torcida.”

No próximo fim de semana terá apresentações dos sertanejos Marcos e Belutti no sábado e, no domingo, do casal Maria Cecília & Rodolfo. A expectativa é que até o fim do mês o evento atraia 150 mil pessoas.