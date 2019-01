Claudia Raia declara que segue lutando para quebrar padrões

12/01/2019 | 18:10



Assim como tantas outras famosas, Claudia Raia também foi vítima de comentários extremamente maldosos em suas redes sociais depois de publicar uma foto em que se encontrava bem natural de biquíni e com o rosto sem maquiagem.

Depois de toda a repercussão, a atriz resolveu fazer um desabafo em formato de vídeo em seu Instagram e chegou até a admitir que segue na luta para quebrar esses tipos de padrões, entre eles, o da idade e chegou a agradecer o imenso apoio que vem recebendo de outras mulheres sobre esta mesma questão.

- Quero agradecer às mulheres maravilhosas que comentaram meus posts e seguem comigo nessa luta de quebrar padrões de idade. Juntas somos mais fortes! Preconceito não tá com nada, seja ele qual for. E sendo muito sincera, os 50 são tudo de bom! Se depender de mim (e depende, porque somos nós que fazemos nossa história) meu segundo ato promete!!!, disse ela na legenda de um trecho de um vídeo antigo.

O vídeo que foi publicado logo após a polêmica envolvendo a Xuxa - que também recebeu críticas - Claudia acaba comentando sobre a questão da mulher na casa dos 50.

- Me vejo fazendo coisas incríveis. Me vejo falando de assuntos relevantes, abrindo portas, sim, para esta mulher além dos 50 e que é empreendedora, criativa e pode sair de um casamento e começar outro, que pode engravidar se for este o desejo. Essa mulher, aos 50, ela não tem mais limites. Ela é livre e acho que essa liberdade é uma coisa que tem que ser reconhecida. Em algum momento será. Me vejo prestando serviço, deixando um legado daquilo que contruí, daquilo que fiz dentro da nossa profissão, disse ela na publicação.