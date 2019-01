Tiê, Paulinho Moska e Supla fazem shows nesta semana

12/01/2019 | 06:00



Sábado (12)

Alice Caymmi

Terceiro disco da cantora e compositora, 'Alice' (2018) tem sonoridade pop. No show, ela destaca músicas desse trabalho e de 'Rainha dos Raios' (2014). Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (12), 21h30. R$ 9/R$ 30 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

André Abujamra

'Omindá - A União das Almas do Mundo pelas Águas' é projeto audiovisual do artista, com composições sobre a água. Sesc Santana. Teatro (330 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (12), 21h; dom. (13), 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Andreia Dias

O álbum 'Tpmramental Vol 3' fecha trilogia iniciada pela cantora em 2007. Ana Cañas participa do show. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (12), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Azymuth

Nome importante do jazz nacional, o grupo mantém dois de seus integrantes originais, Ivan Conti 'Mamão' (bateria) e Alex Malheiros (baixo). Ao lado do tecladista convidado Kiko Continentino, eles relembram temas como 'Linha do Horizonte'. Sesc Pompeia. Teatro (342 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (12), 21h; dom. (13), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Bixiga 70

Influenciada pelo reggae e pelo afrobeat, a big band faz show com músicas do álbum 'Quebra Cabeça' (2018). Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 6ª (11), 21h; sáb. (12), 18h e 21h; dom. (13), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Danilo Caymmi

Em 'Viva Caymmi', o cantor, compositor e instrumentista homenageia o pai, Dorival Caymmi, interpretando clássicos do compositor. Nilson Raman (mestre de cerimônias) e Flavio Mendes (violão) também estarão no palco. Sesc Vila Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (12), 21h; dom. (13), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Juçara Marçal

A cantora apresenta o show 'Comme à La Radio'. Acompanhada por Kiko Dinucci (guitarra e efeitos) e Lincoln Antonio (piano), ela apresenta músicas famosas na voz da artista francesa Brigitte Fontaine. Cida Moreira participa da apresentação. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes

Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (12), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Paulinho Moska

Em show de voz e violão, o cantor e compositor relembra 'Pensando em Você', 'A Seta e o Alvo' e outros sucessos da carreira. Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. 6ª (11), sáb. (12) e dom. (13), 19h15. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Supla e Glen Matlock

Ao lado do ex-baixista do grupo punk inglês Sex Pistols, o artista apresenta as músicas do 15º disco, 'Illegal'. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (12), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Tiê

A cantora e compositora apresenta as músicas do álbum 'Gaya' (2017). Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (12), 21h; dom. (13), 18h. R$ 9/R$ 30 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Violeta de Outono

A banda reúne a formação original para interpretar músicas dos três álbuns que lançou entre 1986 e 1989. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (12), 19h; dom. (13), 18h. R$ 25. Cc: todos. Cd.: todos.

Domingo (13)

André Abujamra

Leia mais acima

Azymuth

Leia mais acima

Bixiga 70

Leia mais acima

Danilo Caymmi

Leia mais acima

Duca Belintani

Com mais de 35 anos de carreira, o guitarrista de blues apresenta músicas do álbum 'How Long' (2017) ao lado de outros três instrumentistas. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Dom. (13), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Gian Correa Quinteto

O grupo do violonista de 7 cordas recebe a cantora Fabiana Cozza em apresentação que homenageia o músico Dino 7 Cordas. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom. (13), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Laura Lavieri

A cantora apresenta músicas de seu primeiro álbum solo, 'Desastre Solar', lançado no ano passado, em versão intimista. Ana Frango Elétrico participa da apresentação. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. Dom. (13), 19h. R$ 35. Cc.: todos. Cd.: todos.

Melim

Formado pelos irmãos Diogo, Rodrigo e Gabriela Melim, o grupo aposta no pop e no reggae. A banda Hotelo participa da noite. Carioca Club (1.030 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros. 3813-8598. Dom. (13), 17h. R$ 60/R$ 120. Vendas pelo site: www.clubedoingresso.com

Paulinho Moska

Leia mais acima

Tiê

Leia mais acima

Violeta de Outono

Leia mais acima

Virgínia Rodrigues

Em show do álbum 'Mama Kalunga' (2015), a cantora apresenta uma leitura sobre a diáspora negra. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (13), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

2ª (14)

Carlos Trilha

Músico que tocou com Renato Russo, ele apresenta o 'Concerto Nº 1 para Sintetizadores', com músicas de Carlos Gomes, Villa-Lobos e do grupo Nação Zumbi. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 2ª (14), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

3ª (15)

Rubem Farias

No show do álbum 'Morro dos Macacos', o baixista se apresenta ao lado da Jazz in the Roots Big Band. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (15), 21h30 (abertura, 20h). R$ 50. Cc.: todos. Cd: todos.

4ª (16)

Marcelo D2

Mesclando músicas do Planet Hemp, banda do qual é vocalista, com as da carreira solo, o artista faz show com sucessos. Sesc Bom Retiro. Praça de Convivência. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 4ª (16), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

5ª (17)

Barro

Mesclando o pop com ritmos tradicionais, o pernambucano faz show do álbum 'Somos' (2018), o segundo da carreira. Mariana Aydar e Jéssica Caetano participam da apresentação. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (17), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Tatá Aeroplano

'Alma de Gato' é o quinto álbum solo do artista, influenciado por rock e folk. Neste show, ele destaca o repertório do disco. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (17), 21h. R$ 10. Cc: todos. Cd.: todos.

Especial

Time Out

Lançado em 1959, o álbum do The Dave Brubeck Quartet é executado na íntegra por Débora Gurgel (piano), Nailor Proveta (saxofone), Paulo Paulelli (contrabaixo) e Edu Ribeiro (bateria). Lupa Santiago é o diretor musical. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 5ª (17), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Música Clássica

Ilumina Festival

O evento reúne grandes nomes da música clássica internacional com jovens talentos da América do Sul em apresentações pela cidade. Hoje (11), o auditório do Masp recebe o concerto 'Revolução Musical', com obras de autores como Stravinsky. No sábado (12), é a vez do concerto 'O Fim do Tempo'. A Sala São Paulo recebe, no domingo (13), o concerto 'Rebelião de Alegria', com participação da diretora artística do projeto, Jennifer Stumm (viola), e do pianista Cristian Budu. Masp. Auditório (374 lug.). Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. 6ª (11) e sáb. (12), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (13), 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).