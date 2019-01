É verdade que o caranguejo anda para trás?

Tauana Marin

Diário do Grande ABC



13/01/2019 | 07:00



Não somente. Os cinco pares de patas do caranguejo o levam para onde o animal quiser: frente, trás e lados. O andar mais comum, que normalmente é feito quando eles têm que se locomover rapidamente, é para as laterais, mas isso não os impede de realizar movimentos pelas diferentes direções que desejar.

O que oferece essa habilidade ao caranguejo são suas dez patas superarticuladas. Como os membros estão posicionados nas laterais do seu corpo, andar de lado acaba sendo mais fácil para ele.

Toda a movimentação é coordenada. De um lado, os pezinhos se esticam, enquanto que os do outro lado são capazes de impulsionar o corpo. O primeiro par de patas tem formato de pinças, que servem para proteção e captura de alimentos no dia a dia. Já as demais atuam apenas para a locomoção.

O fato de os olhos serem distantes um do outro também favorece o movimentar lateral, já que facilitam a leitura do ambiente ao seu redor e não somente à frente do animal.

CARACTERÍSTICAS - Caranguejos são invertebrados, ou seja, não possuem coluna vertebral e pertencem ao grupo dos crustáceos. Existem vários tipos do animal, incluindo aqueles que nadam (chamados de siri) e outros que são semiterrestres, que passam maior parte do tempo enterrados na areia das praias ou na lama do mangue (vegetação típica das regiões alagadiças). Caranguejo-amarelo, boca-cava-terra e caranguejo-aranha-gigante são algumas das espécies existentes.

Em geral, são onívoros, se alimentando de vegetais e animais, mas o cardápio depende das características de certas espécies e dos habitats, por isso a alimentação pode variar de matéria orgânica dissolvida, algas e resíduos humanos até peixes e crustáceos diversos. Outra característica é que depende do meio em que vivem é a idade. Tamanho e espécie também interferem se o caranguejo viverá por dois anos e meio ou até completar 50 anos.

Esse animal também é símbolo utilizado no horóscopo (espécie de diagrama que define as posições dos planetas e dos signos zodiacais em determinado dia específico, como o dia do aniversário) representando o signo de Câncer.

Todo siri é caranguejo, mas o inverso não. Eles têm o último par de patas em formato de remo

Consultoria de Helen Colbachini, bióloga do setor de conservação e bem-estar animal, do Aquário de São Paulo.