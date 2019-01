Anitta posa com coreógrafa de Beyonce e fãs apontam parceria

10/01/2019 | 12:12



Anitta tem uma preciosa lista de amigos, isso não podemos negar! Levando em conta todas as suas parcerias, é possível ver que a cantora tem contato com muita gente super importante e, agora, não foi diferente. Na última quarta-feira, dia 9, a dona do hit Vai Malandra impressionou a web ao posar ao lado de Ashley Everett, a coreógrafa principal de, ninguém mais, ninguém menos, que Beyoncé! É claro que o encontro das duas não passou despercebido pelos fãs, que já estão especulando uma possível parceria da brasileira com a norte-americana.

No clique, as duas aparecem animadas e, na legenda, Anitta aproveitou para brincar que iria substituir a dançarina e amiga Arielle Macedo. Pouco tempo depois, Ashley respostou a foto com a seguinte legenda:

Tão legal te conhecer hoje, mana! Anitta, obrigada por me mostrar tanto amor e fazer eu me sentir uma estrela que nem você. Todo mundo está tão ansioso para saber o que nós estamos planejando. Fiquem de olho, escreveu. A foto foi o suficiente para os fãs começarem a criar teorias do que as duas estão aprontando juntas.

E as novidades não acabam por aí já que, pelo visto, a ida de Anitta aos Estados Unidos está rendendo muito! Segundo o colunista Leo Dias, a cantora está em Los Angeles para gravar com Rita Ora. Eita, será que teremos um novo hit em breve?