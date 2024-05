Cesar Menotti doa todo seu guarda-roupa para famílias no Rio Grande do Sul

Diversas celebridades usaram as redes sociais para mostrar preocupação com a situação do Rio Grande do Sul após as fortes chuvas. Famosos lamentaram a situação, divulgaram orações e abriram campanhas para ajudar as vítimas. Abaixo, saiba como cada uma delas está ajudando.

O cantor Cesar Menotti, que faz dupla com Fabiano, fez uma publicação nas redes sociais para falar sobre uma pauta muito importante. Em vídeo, o artista começou contando como ele está ajudando as pessoas que foram afetadas pelas fortes chuvas no sul:

- Eu não sou de divulgar qualquer caridade que eu faço, não porque acho certo ou errado, mas é o meu perfil mesmo, mas neste momento acho importante dizer para que saibam da necessidade e também isso possa sensibilizar outras pessoas. Nós já fizemos nossas doações financeiras, investimos em campanhas de outras pessoas para compra de alimentos e remédios, nosso avião ficou por quatro dias servindo lá no Rio Grande do sul, mas tem algo especial que é preciso doar.

Em seguida, disse que é necessário que mais pessoas façam doações roupas plus-size para as vítimas gaúchas, pois as peças estão em falta. Diante disso, decidiu doar todo o seu guarda-roupa e pediu que seus seguidores também se mobilizem.

- Eles estão precisando de roupas plus size. Tem muitas pessoas lá -gordinhos, gordinhas - pessoas que estão acima do peso que as doações não servem. Isso é muito triste. Então, eu resolvi dar o exemplo de doar todo o meu guarda-roupa, todas essas peças, roupas de frio, calçados. Além disso, estou entrando em contato com pessoas que produzem roupas plus size para que eu possa fazer uma compra rápida para atendar essa demanda. E se você aí também tem na sua casa algumas roupas plus size, encaminhe para alguma campanha séria do Rio Grande do Sul.

Luan Santana

Luan Santana anunciou que seu show do Luan City Festival realizado no dia 11 de maio seria transmitido ao vivo no YouTube e no Multishow diretamente da Apoteose no Rio de Janeiro como uma campanha de solidariedade para arrecadar fundos e ajudar o povo gaúcho.