YouTuber Thaynara OG estreia dois programas no verão do canal GNT

10/01/2019 | 06:40



Apresentadora comanda programa de batalha culinária e de viagens pelo Brasil

Foi no já não mais tão popular aplicativo Snapchat que Thaynara OG fez fama, em 2016. Falando com seus seguidores diretamente de São Luís, no Maranhão, sua terra natal, se tornou cada vez mais popular na plataforma, utilizando expressões locais que chamavam a atenção, como o seu popular "kiu!", e seguiu para outros caminhos nas redes sociais, o YouTube e o Instagram. Em 2017, passou a apresentar um programa especial para o canal pago GNT no YouTube e, em 2018, entrou na programação regular com Minha Vida é Kiu.

Agora, na programação especial de verão do GNT, Thaynara estreia de uma só vez duas novas atrações no canal. A primeira, que vai ao ar nesta quinta-feira, 10, a partir das 21 horas, é uma competição gastronômica, Chef ao Pé do Ouvido.

A apresentadora não tem grandes experiências na cozinha, mas os participantes também não. A cada semana, dois competidores leigos em culinária precisam preparar receitas apenas ouvindo, por um ponto eletrônico, as orientações dos chefs Renata Vanzetto e Raphael Cesana.

"É um formato que já existe em outros países, mas ainda não havia sido feito no Brasil", explica Thaynara ao jornal O Estado de S. Paulo. "Sinto que tem muito a ver comigo, é um pouco cômico, me senti à vontade para ser espontânea." Thaynara brinca que algumas situações bem inesperadas marcaram o programa. "Teve um participante que o chef pediu um fio de azeite e a pessoa ficou procurando o fio", ri.

Apesar das trapalhadas dos cozinheiros de primeira viagem, a apresentadora garante que os resultados são emocionantes. "São histórias de superação, as pessoas ficam muito emocionadas quando veem o que são capazes de fazer na cozinha."

A própria Thaynara confessa que também aprendeu muito com o programa. "Tenho o paladar muito infantil", brinca. "Foi muito legal poder conhecer os chefs e pratos mais refinados." No total, a primeira temporada do programa terá 10 episódios. Em um quadro especial, Thaynara vai interagir virtualmente com a apresentadora Palmirinha Onofre, que vai dar dicas de culinária e de segurança na cozinha.

O outro programa de Thaynara no GNT estreia no dia seguinte, dia 11, às 21h30. Minha Vida é KIU #PartiuViagem, como o nome já indica, vai mostrar a apresentadora em viagens por lugares diferentes do País, acompanhada de convidados especiais. Já no primeiro epiódio, Daniela Mercury e Lucy Alves vão com OG até Alcântara, no Maranhão.

"Já tinha ido até Alcântara, mas nunca havia explorado tanto o lugar", revela a maranhense. Segundo Thaynara, o objetivo do programa é apresentar lugares especiais do Brasil que não tão turísticos. "Queremos explorar destinos que o brasileiro precisa conhecer mais."

O próprio Maranhão é cenário ainda de outro episódio, mas o programa evitou lugares mais populares, como os Lençóis Maranhenses. Em vez disso, foi escolhida a Chapada das Mesas, já próximo ao Tocantins. "Eu mesma nunca fui e sempre tive vontade de ir."

O programa conta ainda com aventuras por outros três Estados brasileiros, Pará, Amazonas e Goiás. Dentre os desafios, um mergulho com botos no Rio Negro e um passeio com búfalos na Ilha de Marajó. "Eu achava que era medrosa, mas me surpreendi. Eu precisava encorajar os convidados também", revela Thaynara.

A rotina de gravações foi puxada. Foram 20 dias seguidos na estrada, entre os deslocamentos e as aventuras. "Exigia muito, mas consegui render bem até o final. Meu medo era parecer cansada nas últimas gravações."

Uma segunda temporada já vem sendo cogitada, de acordo com Thaynara. A dúvida, segundo ela, é se os destinos explorados continuarão sendo no Brasil, ou se o programa deve começar a ser gravado no exterior.