Felipão esboça time titular do Palmeiras com base de 2018

O técnico Luiz Felipe Scolari, do Palmeiras, começou nesta quarta-feira a montar o time titular da equipe para a estreia no Campeonato Paulista. Com o elenco dividido em três formações no trabalho na Academia de Futebol, o treinador montou a principal delas com a presença de dez jogadores que participaram da base do time campeão brasileiro do ano passado.

O grupo de dez atletas teve a presença de: Weverton, Mayke, Luan, Gustavo Gómez, Diogo Barbosa, Felipe Melo, Thiago Santos, Lucas Lima, Dudu e Deyverson. Apesar de presente nesta formação, Thiago Santos deve dar lugar a Bruno Henrique, escolhido como capitão por Felipão. A vaga em aberto neste time é a de um ponta pela direita, função ocupada por Willian, que agora está machucado.

A segunda formação utilizada no treino, ou seja, a equipe teoricamente reserva, teve: Fernando Prass, Marcos Rocha, Victor Luis, Antonio Carlos, Juninho, Matheus Fernandes, Bruno Henrique, Gustavo Scarpa, Carlos Eduardo e Borja. Alguns jogadores do elenco têm sido poupados dessas atividades, para cumprirem cronogramas de treinos diferentes, na área interna da Academia de Futebol. São os casos de Edu Dracena, Fabiano, Guerra, Raphael Veiga e Yan.

O Palmeiras terá o primeiro ensaio na pré-temporada no sábado, em jogo-treino contra o Comercial, na Academia de Futebol. Dias depois, um novo jogo-treino está marcado contra o Grêmio Osasco. A estreia no Campeonato Paulista será dia 20, em Campinas, contra o Red Bull Brasil.