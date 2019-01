Lucas Lima grava Sandy cantando hit Power Rangers para o filho

09/01/2019 | 10:04



Lucas Lima, membro do grupo musical Família Lima e marido da cantora Sandy há mais de dez anos, compartilhou na última terça-feira, dia 08, um momento fofíssimo protagonizado pela sua esposa e pelo filho do casal, o Theo, de quatro anos de idade.

Enquanto Lucas filmava o próprio rosto, era possível escutar Sandy cantando a música, O Universo Precisa de Vocês, que ficou conhecida como Power Rangers - da dupla Sandy & Junior. Ela, que estava dando banho no filho, provocou as gargalhadas do marido e ainda o fez questionar:

Quem diria que Power Rangers voltaria para o Setlist na hora do banho?

O Stories postado por Lucas é um dos raros momentos em que a família expõe a vida em família para o público. Após ter se tornado mãe, Sandy ficou ainda mais discreta em relação à vida pessoal, chegando a até mesmo a gerar polêmica ao não permitir que divulgassem imagens de Theo quando ele era ainda mais novo.