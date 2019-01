Profissionalização da administração pública

Cintía Bortotto



07/01/2019 | 07:07



Neste início de ano, novos governadores e presidente tomaram posse e todos os brasileiros esperam que melhorias sejam implementadas, para o bem de todos. Qual o melhor caminho para a administração pública?

Os governantes nos termos de hoje também devem ser regidos pela transparência. As redes sociais e as novas tecnologias têm muito impacto em tudo. Então eles precisam ter muito cuidado com o que falam, com a forma de gerir e precisam seguir muito os princípios da administração, algo com que anteriormente eles não eram tão preocupados.

A administração pública fica muito mais próxima hoje em dia da administração privada. É necessário se gastar menos que arrecada, prestar contas, considerar mais opiniões, ter mais consenso, trazer pessoas competentes para os cargos. Isso é muito mais parecido com conceitos da administração privada, quem nem sempre eram seguidos. Muitas vezes, valia mais indicar pessoas que o político conhecia do que as preparadas efetivamente para desempenhar o cargo. Com tudo que o Brasil já passou, percebemos que este não é o melhor caminho.

Em relação à formação, há vários cursos que ajudam os administradores e os formam em gestão publica. Isso faz com que esses profissionais prestem atenção a conceitos básicos de administração, como gerir pessoas, gerir recursos, contabilidade, mundo financeiro, bem como conceitos mais complexos e específicos que passam por normas, tratativas constitucionais, regulamentatórias, temas que na administração privada nem sempre existem. Há varias formas de se preparar para fazer um bom trabalho.

Alguns dos representantes eleitos já são mais preocupados com conceitos da administração. João Doria, por exemplo, governador do Estado de São Paulo, traz consigo noções de empreendedorismo. Wilson Witzel, no Rio de Janeiro, também traz muitos conceitos e nomeação de pessoas qualificadas para os cargos. Muitos dos políticos do Partido Novo, como Romeu Zema, governador de Minas, também trazem essa postura, presente inclusive na própria formação do partido. Eles buscam pessoas que, em uma vida pregressa à pública, vêm de carreiras de administração e empreendedorismo e que trazem em seus discursos muitos conceitos da gestão privada.

Claro que não há uma regra, tudo isso será testado no dia a dia. Mas já há sinais de mudança na política e possivelmente até algo que traga diferenças em como os recursos serão geridos. Isso pode fazer muita diferença na vida das pessoas. Vamos torcer para que as mudanças sejam bons sinais pela melhoria da nossa administração pública. Torçamos por todos os governantes, independentemente do partido, especialmente por aqueles que têm a ética e a transparência como preceitos para governar município, Estado ou País.