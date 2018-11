Obituário - 3 de novembro de 2018

Ademir Médici



Faustina Telles Picolo

(São Paulo, 8-7-1919 – São Bernardo, 28-10-2018)

A menina Faustina tinha oito anos quando seus pais mudaram para São Caetano. Era 1927. Os Telles constituíram uma das primeiras famílias da Vila Barcelona, residindo na Rua Capeberibe, esquina com a Rua Conselheiro Lafayete. Aqui Faustina cresceu. Casou com Abelardo Piccolo, com quem formou uma linda família. O casal foi uma das nossas fontes quando da elaboração do livro “Migração e Urbanização, a presença de São Caetano na região do ABC” (Editora Hucitec/PMSCS, 1993).

¦ Em 1928, Faustina fez a primeira comunhão na Matriz Velha. Só tinha a Matriz e a Candelária. A Sagrada Família seria construída depois. Ao casar na Sagrada Família, em 1941, dona Faustina lembra que a igreja só tinha a cobertura. Nem piso tinha.

¦ Faustina seguia a pé da Vila Barcelona até a estação, atravessava a estação para comprar um quilo de carne.

¦ No comércio do Grande ABC, o armazém de secos e molhados e bar da família Piccolo, de Abelardo Piccolo e Faustina Telles Piccolo. O estabelecimento, da Vila Barcelona, assistiu e participou da transformação do bairro, já que foi inaugurado em 1951 e permaneceu com a família até 1968.

Dona Faustina era filha de Vicente Telles e Tereza Romano Telles. Ultimamente residia no Centro de São Bernardo. Desde o ano 2000 era viúva do Sr. Abelardo, com quem teve os filhos Douglas e Beatriz. Agora, a partida, aos 99 anos. Foi sepultada no Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica, em São Caetano.



Santo André

Maria da Silva Batista, 95. Natural de Senhor do Bonfim (BA). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Adelaide Marin Viscaino, 89. Natural de Jaú (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 1º. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Humberto Romualdo Segatto, 87. Natural de Santa Cruz da Conceição (SP). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 1º. Cemitério de Vila Euclides, em São Bernardo.

Joana da Rocha Ribeiro Rodrigues, 83. Natural de Monte Azul (MG). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antonio Ribeiro, 82. Natural de Luis Antonio (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Enedir da Silva Pozo, 76. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 1º. Crematório Vila Alpina.

Luiz Izidoro Filho, 75. Natural de Garanhuns (PE). Residia em Santo André. Dia 31, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Maria Ruth da Costa, 75. Natural de Cedro de São João (SE). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Noraldino Luiz de Carvalho, 71. Natural de Porto Seguro (BA). Residia no Parque Dom João Neri, em São Paulo (SP). Autônomo. Dia 1º, em Santo André. Cemitério Cambiri, em Ferraz de Vasconcelos (SP).

José Antonio da Silva, 66. Natural de Getulina (SP). Residia no Jardim Santo André. Autônomo. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jovelina Ferreira de Amorim, 66. Natural de Itapetim (PE). Residia na Vila Rica, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Céli da Silva Zanoni, 60. Natural de Boracéia (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.

Edson Brito Dias, 54. Natural de São Paulo (SP). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Daniele Cristine Storti Martins, 41. Natural de Santo André. Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.

Wallan Correa Melo, 24. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Helena, em Santo André. Ajudante serralheiro. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

São Bernardo

Tomoe Tanji, 91. Natural de Lins (SP). Residia no Jardim Belita, em São Bernardo. Dia 31. Jardim da Colina.

Neuza de Oliveira Batista, 82. Natural de Pesqueira (PE). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.

Edson Moura Melo, 81. Natural de Capela (SE). Residia na Vila Paulicéia, em São Bernardo. Pensionista. Dia 1º, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Mariles Barbosa, 66. Natural de Catanduva (SP). Residia no bairro Suíço, em São Bernardo. Dia 31. Vale dos Pinheirais.

Dilson Modesto dos Santos, 60. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério dos Casa.

Hélio Marcelo de Menezes, 54. Natural de Vitória da Conquista (BA). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

São Caetano

Anna Franco Bueno, 92. Natural de Socorro (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 1º, em Santo André. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Alcides Bertucci, 91. Natural de Catanduva (SP). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 31. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Nelson Fabri Lacerda, 79. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 1º. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Tereza Drexler Amabile, 77. Natural de São Caetano. Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 1º, em Santo André. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Isabel Pereira Pardinho, 36. Natural de Condeúba (BA). Residia na Zona Rural. Dia 31. Cemitério Riacho de Areia.

Diadema

José Ribeiro dos Santos, 89. Natural de Mococa (SP). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 31. Vale da Paz.

Margarida Elizabeth Heimann Risch, 88. Natural do Porto União (SC). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal.

Agripino Celeste. 82. Natural de Guarapari (ES). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal.

Josefa Alves da Silva, 81. Natural de Cabeceiras (PB). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 31. Vale da Paz.

Elizabeth Pereira Cavalcanti, 72. Natural de Água Preta (PE). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 31. Cemitério Municipal.

Claudio Jomar Kuzolitz, 66. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal.

Ester Queiroz dos Santos, 15. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 1º. Cemitério Municipal.

Mauá

Ramiro Manoel Luiz, 84. Natural de Munhoz (MG). Dia 31. Cemitério Santa Lídia.

Luiz Carlos Rodrigues Castilho, 66. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 1º, em Diadema. Cemitério Santa Lídia.

Adão Rodrigues de Oliveira, 64. Natural de Ibiporã (PR). Residia no Jardim Quarto Centenário, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.

Antonio Carlos Alves, 59. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 1º, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Heraldo Martins Barbosa, 48. Natural de Jaboatão (PE). Residia no Jardim Éden, em Mauá. Dia 31. Cemitério Santa Lídia.

Antonio Francisco da Silva, 41. Natural de Iati (PE). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 31. Cemitério Santa Lídia.