Edson Celulari homenageia mulher em aniversário de casamento

01/11/2018 | 15:35



O ator Edson Celulari comemorou suas 'bodas de papel' no aniversário do primeiro ano de seu casamento com Karin Roepke na noite de quarta-feira, 31. "Há um ano... Que homem de sorte sou eu! Obrigado por tanto amor", escreveu Edson em seu Instagram.

Karin também utilizou a rede social para homenagear o amado: "Nesse dia, há um ano, decidimos trilhar o nosso caminho juntos."

Confira as imagens publicadas por Edson Celulari e Karin Roepke em seu aniversário de casamento:

