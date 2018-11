Avril Lavigne fala pela primeira vez sobre boato de que morreu e foi substituída por clone

01/11/2018 | 12:09



Avril Lavigne começou seu sucesso no mundo da música em 2002, ao lançar o álbum Let Go. Com seu estilo de menina punk skatista, a estrela conquistou os pré-adolescentes rebeldes.

Aos poucos, ela foi mudando o estilo, não só musical, como também de suas roupas. Até o dia em que lançou o clipe de Hello Kitty, todo pop e colorido. E por conta disso, muitas pessoas acreditam que ela morreu e foi substituída por uma sósia, o que explicaria o motivo de achararem que ela não envelheceu e continua com a mesma cara de menina que tinha no começo da carreira.

Porém, pela primeira vez a cantora comentou tal teoria. Durante entrevista ao programa de rádio KIIS FM's Kyle and Jackie O Show, ela disse:

- Algumas pessoas acham que eu não sou eu, isso é muito estranho. Tipo... Como alguém consegue pensar nisso?

Loucura, hein?