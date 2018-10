Bruna Marquezine lamenta morte de fã: 'Meu coração tá doendo!'

31/10/2018 | 17:44



A atriz Bruna Marquezine lamentou a morte de um de seus fãs, Danilo Barroso, nesta quarta-feira, 31.

"Obrigada por tanto, Danilo! Meu coração tá doendo! Descanse em paz! Que deus conforte o coração dos seus familiares e amigos! Com amor, Bruna", escreveu em seu Instagram.

Bruna também se desculpou por não poder dar a atenção que seus fãs pedem em todas as ocasiões: "Meu amor, me perdoe por nem sempre conseguir retribuir todo o carinho e amor que você me deu!"

Danilo, que se definia como Dani Marquezine em sua descrição no Instagram, costumava compartilhar diversas fotos de momentos em que se encontrou com Marquezine. Confira algumas abaixo: