Santos recebe o Festival Geek

Entre os dias 1º e 4 de novembro a cidade de Santos irá se tornar a capital nacional da cultura geek. O evento promete agitar o Centro Histórico com mais de 100 atrações confirmadas, entre elas RPG, quadrinhos, campeonatos de games, workshops, painéis, concursos de cosplays, feira de produtos geek, passeios temáticos de bonde e shows musicais. Entrada Gratuita. Os horários das atividades variam conforme a programação.

A expectativa dos organizadores é que o público supere as 27 mil pessoas que estiveram presentes na edição passada.

Além do entretenimento o público terá a disposição opções para matar a fome como o Estação Bistrô restaurante-escola - projeto de formação de jovens profissionais gerenciado pela prefeitura de Santos em parceria com a Unisantos -, que estará servindo refeições deliciosas durante todos os dias do festival, das 12h. às 15h.

A ação faz parte da programação do Santos Criativa Festival Geek 2018. Confira a programação completa esta disponível no www.santosgeek.com.br e no www.fb.com/santoscriativafestivalgeek.