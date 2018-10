Fátima Bernardes vai a casamento com Túlio Gadêlha e faz declaração de amor

29/10/2018 | 09:09



O fim de semana foi de muito romance para Fátima Bernardes! No Instagram, a apresentadora compartilhou com o seguidores que esteve no casamento dos afilhados, Marina e Deco.

Acompanhada de Túlio Gadêlha, Fátima publicou uma série de cliques com o namorado e ainda aproveitou para se declarar ao amado: Um brinde ao amor. Ao nosso, ao dos nossos afilhados Marina e Deco e ao futuro., escreveu na legenda da publicação.

Fátima apostou em um vestido amarelo todo florido para a ocasião. Já Túlio optou por um visual mais discreto e ainda apostou em um acessório para combinar o look com a namorada.