Eletrobras prorroga prazo de adesão ao plano de demissão para 9 de novembro

29/10/2018 | 07:22



A Eletrobras prorrogou o prazo de adesão ao Plano de Demissão Consensual (PDC) para o dia 9 de novembro. A data anterior era até a última sexta-feira, 26 de outubro. O plano visa o desligamento de 2,281 mil empregados, com economia estimada de cerca de R$ 660 milhões por ano para as empresas envolvidas no plano - a holding e mais CGTEE, Chesf, Eletronuclear, Eletronorte, Amazonas GT, Eletrosul, Furnas e Cepel.