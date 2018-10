Haddad vota em São Paulo e reforça desejo de lutar pela democracia

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



28/10/2018 | 11:04



O candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, votou na manhã deste domingo (28) no Brazilian International School, colégio localizado no bairro Moema, na Capital. Em entrevista coletiva concedida no local, o presidenciável novamente reforçou o desejo de lutar pela democracia e agradeceu ao apoio de simpatizantes ao seu projeto.

“Estou muito sensibilizado com o apoio que recebi nesses últimos dias. São pessoas que foram defender um projeto para o País, mas acima de tudo defender a democracia”, disse.

Na oportunidade, o presidencial pediu ainda respeito às opiniões divergentes de opositores. “Espero que as pessoas possam ir às urnas em paz, sem temores, sem ameaça.”

Haddad chegou à zona eleitoral na Zona Sul de São Paulo pouco antes das 10h20 acompanhado pela esposa, Ana Estela Haddad, e aliados políticos. Ele levou menos de um minuto para concluir o registro do seu voto na urna eletrônica.

Ao sair da cabine de votação, cercado por jornalistas, cumprimentou os mesários e acenou com um “V” de vitória para a imprensa.

Na saída do colégio, Haddad foi ovacionado por grupos de simpatizantes que com flores e livros na mão cantaram a canção “alerta, desperta, ainda cabe sonhar”. O verso faz parte da peça teatral Cantata para Um Bastidor de Utopias.

Eleitores a favor do Bolsonaro durante a saída fizeram um panelaço em protesto com candidato aos gritos de “B17”.

Antes de votar, o presidenciável participou de um café da manhã com aliados em um hotel da Capital.

O presidenciável do PT irá acompanhar a apuração em sua casa ao da família e aliados políticos.