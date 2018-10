Haddad destaca crescimento em pesquisa e minimiza vídeo de Ciro

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



28/10/2018 | 09:51



Atualizada às 10h24

O candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, participa na manhã desta domingo de café da manhã com aliados no Hotel Pestana, em Moema, na Capital. Antes do encontro, o presidenciável se disse confiante com o crescimento nas pesquisas eleitorais e tratou de minimizar a ausência de apoio mais contundente de Ciro Gomes (PDT).

Ao ser questionado sobre o vídeo divulgado por Ciro, onde o pedetista não declara apoio claro ao petista, Haddad negou qualquer mágoa. “Não há decepção”, disse Haddad ao pondera a adesão de diversas personalidades ao seu projeto na reta final. “Festejo os apoios declarados nos últimos dias. Muita gente importante que poderia estar recolhida se manifestou e são apoios significantes”.

No discurso, o presidenciável afirma ainda estar empolgado com o crescimento nas pesquisas eleitorais. “Estou muito confiante que teremos um grande resultado hoje. As pesquisas indicam uma retomada importante do nosso projeto”.

Após o encontro, o petista seguiu para o Brazil Internacional School, colégio localizado no bairro Moema, na Zona Sul de São Paulo, onde deve registrar seu voto, por volta das 10h30, onde, ao som da canção “alerta, desperta, ainda cabe sonhar”, grupo de artistas e simpatizantes se reuniram em apoio ao candidato do PT.

Com flores, livros e guarda-chuvas coloridos na mão, apoiadores fizeram um cordão em frente ao colégio. Ao mesmo tempo, moradores do bairro realizam um panelaço em protesto ao ato dos simpatizantes petistas.