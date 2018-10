Em novo post, Thiago Gagliasso cita briga de família por política

24/10/2018 | 17:09



Como você viu, Thiago Gagliasso expôs uma conversa que teve com a cunhada, Giovanna Ewbank, em seu perfil do Instagram. O conteúdo das mensagens não era nada amigável, já que os dois tiveram uma divergência política e trocaram farpas pesadas; Gioh ao citar todas as vezes em que, supostamente, o comediante teve ajuda e apoio financeiro do irmão, Bruno Gagliasso, e Thiago por tornar pública toda a situação e, ainda, responder a todas as acusações feitas pela apresentadora. Após o desentendimento, os irmãos Gagliasso deixaram de se seguir nas redes sociais.

Bruno não se pronunciou diretamente sobre o assunto, mas escreveu em seu perfil que só o amor salva. E nesta quarta-feira, dia 24, Thiago voltou a falar sobre o caso e fez um vídeo em seu Instagram que serviu como lembrete aos seus seguidores.

- Estou aqui para lembrar que hoje é a última quarta-feira em que a gente briga com a família, com os amigos e com gente que a gente nem conhece, que brigamos na rua por causa do voto e pela política, que realmente está desgastando todo mundo, afirmou.

Apesar de ter sido exposta pelo cunhado, Gioh ainda não se pronunciou sobre a briga. Quando será que isso vai terminar, hein?