Paulista da Série A-2 terá novidades na temporada 2019

Diário do Grande ABC



24/10/2018 | 14:55



Reunião com a presença de representantes das 16 equipes garantidas no Campeonato Paulista da Série A-2 de 2019, realizada no fim da manhã, na sede da Federação Paulista de Futebol, em São Paulo, definiu os parâmetros da competição. A principal novidade está no formato da disputa. Diferentemente dos últimos anos, quando apenas os quatro primeiros colocados avançavam para a semifinal, na próxima temporada os oito melhores garantem vaga nas quartas de final que será disputada em ida e volta, assim como a semi e a final.



Entre os clubes garantidos na competição estão São Bernardo e Água Santa, que não conseguiram o acesso nesta temporada. Soma-se a eles o Santo André, rebaixado do Campeonato Paulista, assim como a Linense. As outras novidades são Atibaia e Portuguesa Santista, que subiram da Série A-3. A competição começa dia 20 de janeiro.