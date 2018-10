Indicativos do 13º salário

Do Diário do Grande ABC



24/10/2018



A economia regional ganha nos próximos dois meses acréscimo de R$ 3,3 bilhões. Dinheiro proveniente do 13º salário, benefício criado em 1962 – inicialmente apenas aos funcionários do setor privado – e estendido aos servidores públicos a partir da Constituição Federal de 1988.

Dois segmentos serão os principais responsáveis pela maior parte do montante injetado. Da área de serviços virão 27%, ou R$ 891 milhões. Já a indústria responde por outros 26,8%, o que corresponde a R$ 884 milhões. O comércio contribui com 10,1% (R$ 333,3 milhões); a administração pública, com 6,1% (R$ 201,3 milhões); e a construção, com 2,3% (R$ 75,9 milhões).

A divisão das fontes de renda é um indicador de que o Grande ABC, região que cresceu e se desenvolveu em razão da indústria, teve seu perfil modificado ao longo dos anos e hoje se transformou em polo de serviços. Movimento considerado natural por economista ouvido pela reportagem deste Diário, que cita o crescimento da população como causador da elevação da demanda pelas mais diversas funções.

É importante também levar em conta que muitos dos trabalhos ofertados existem em razão da indústria e, inclusive, que boa parte da mão de obra que nos últimos tempos perdeu espaço no segmento produtivo encontrou refúgio nesse ramo.

Embora tenha encolhido, a indústria ainda é determinante para o Grande ABC, principalmente a metalúrgica. Haja vista que São Bernardo, que concentra o maior número das fabricantes de veículos, é responsável por R$ 1,21 bilhão, ou 36,8% do valor do abono que será creditado na conta dos trabalhadores da região.

Isso se dá principalmente pela diferença salarial. Enquanto os metalúrgicos têm rendimentos médios de R$ 5.980,70, os demais trabalhadores recebem R$ 2.138. Por isso é importante a aprovação de programas de incentivo à produção, como o Rota 2030, tratado com descaso pelo governo que se encerra em 31 de dezembro. Bem como o investimento na formação de trabalhadores qualificados.