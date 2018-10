Santos arranca empate em erro bizarro e Inter perde vice-liderança do Brasileiro

22/10/2018 | 22:11



Em um dos melhores jogos deste segundo turno do Brasileirão, Internacional e Santos empataram por 2 a 2 na noite desta segunda-feira, no encerramento da 30ª rodada. Numa partida eletrizante no Beira-Rio, o time paulista saiu na frente, mas levou a virada e precisou contar com um erro bizarro da defesa anfitriã para arrancar o empate.

A partida foi marcada ainda por um gol anulado do Inter, no começo da segunda etapa. No polêmico lance, o árbitro Ricardo Marques Ribeiro assinalou impedimento de Leandro Damião, porém levou seis minutos para tomar a decisão após fazer uma "resenha" com os assistentes e até o quarto árbitro.

O resultado derrubou o Inter da vice-liderança do Brasileirão. Superado pelo Flamengo, com 58 pontos, o time gaúcho agora é o terceiro colocado, com 57. Já o Santos, que vinha de três vitórias consecutivas, tem 43 pontos e segue em sétimo, na beira do G6, a zona de classificação à próxima Copa Libertadores.

Sob os olhares de Tite, técnico da seleção brasileira presente nas tribunas do estádio, o Inter manteve a invencibilidade no Beira-Rio neste Brasileirão - é o melhor mandante da competição até agora. Ao mesmo tempo, manteve um tabu no Santos, que não vence no estádio há dez anos.

O JOGO - Tentando quebrar o tabu no Beira-Rio, o Santos foi para cima no início da partida e adiantou sua marcação, surpreendendo o Inter. Os primeiros 20 minutos do duelo foram de domínio dos visitantes, enquanto os anfitriões sofriam para sair para o jogo em busca de uma investida ofensiva.

Em uma das poucas vezes em que o time gaúcho conseguiu chegar ao campo de ataque, o Santos roubou a bola e iniciou perigoso contra-ataque aos 24. Sánchez disparou pelo meio e acionou Gabigol, que cortou o marcador e bateu colocado. Lomba se esticou para fazer leve desvio na bola, o suficiente para fazê-la atingir o travessão e sair.

A resposta do Inter veio aos 40. Cuesta cruzou da esquerda e Edenílson raspou de cabeça. Vanderlei, à queima-roupa, fez grande defesa. Três minutos depois, Edenílson avançou pela direita e bateu de cavadinha sobre Lomba. Em cima da linha, Luiz Felipe evitou o gol. Mas acabou entregando na cabeça de Leandro Damião, que escorou com tranquilidade para as redes.

No embalo do gol, o time gaúcho quase chegou ao segundo gol na sequência, aos 47. Após levantamento na área, Vanderlei desviou, Leandro Damião escorou de cabeça e Moledo, na pequena área, não conseguiu desviar de letra.

Passado o sufoco do fim da etapa inicial, o Santos voltou mais atento para o segundo tempo. E buscou o empate aos 4 minutos: Gabigol despontou pela esquerda dentro da área e bateu colocado. A bola acertou a trave e entrou. Foi o 15º gol do artilheiro do Brasileirão.

Novamente, a resposta do Inter não tardou. Mas, desta vez, Vanderlei evitou o gol de Damião, aos 8. Na sequência, apenas um minuto depois, houve o lance mais polêmico da partida. Cuesta dividiu com Sánchez no ataque colorado e a bola sobrou para Damião, que bateu quase sem ângulo e mandou para as redes. O árbitro, contudo, anulou o lance por impedimento do atacante.

O problema foi que a decisão levou seis minutos para ser confirmada. Após a anulação, Ricardo Marques Ribeiro consultou todos os assistentes e até o quarto árbitro. A "resenha" causou a irritação da torcida e deixou os jogadores em suspense até confirmação da decisão.

A partir daí, o jogo ganhou em movimentação. Bons lances para ambos os lados se sucederam até que o Inter chegou ao seu segundo gol. Em rápido contra-ataque, a jogada de Edenílson e Nico López culminou no gol de Patrick, aos 25.

A vantagem foi sustentada até os 33, quando o Santos empatou em lance bizarro protagonizado pela defesa gaúcha. Gabigol finalizou de dentro da área e Lomba deu rebote. A bola ficou praticamente parada na pequena área na indecisão entre a zaga e o goleiro para afastar a bola. Diante da demora, o ataque santista pressionou e, na confusão, Fabiano acabou completando contra as próprias redes.

O gol manteve o duelo aberto, com correria, muitos espaços em campo e chances ofensivas para os dois lados. O Inter impôs maior pressão nos minutos finais, principalmente com bolas paradas alçadas na área, mas o Santos se segurou bem e garantiu o empate.

Na próxima rodada, o Inter vai enfrentar o Vasco em São Januário, na sexta-feira. O Santos jogará no sábado contra o Fluminense, na Vila Belmiro.

FICHA TÉCNICA:

INTERNACIONAL 2 x 2 SANTOS

INTERNACIONAL - Marcelo Lomba; Fabiano (Jonatan Álvez), Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Iago (Wellington Silva); Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick, D''Alessandro e Nico López; Leandro Damião (Rossi). Técnico: Odair Hellmann.

SANTOS - Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Dodô; Alison (Bryan Ruíz), Diego Pituca e Carlos Sánchez; Rodrygo (Derlis González), Gabriel e Bruno Henrique (Renato). Técnico: Cuca.

GOLS - Leandro Damião, aos 43 minutos do primeiro tempo. Gabriel, aos 4, Patrick, aos 25, e Fabiano (contra), aos 33 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gustavo Henrique, Nico López, Bruno Henrique, Luiz Felipe.

ÁRBITRO - Ricardo Marques Ribeiro (MG).

RENDA - R$ 1.082.715,00.

PÚBLICO - 39.136 pagantes (43.159 no total).

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).