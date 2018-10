Trump diz que EUA deixarão tratado de controle de armas nucleares com Rússia

20/10/2018 | 18:08



O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que vai retirar os Estados Unidos do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, conhecido como INF, com a Rússia. Segundo Trump, Moscou violou o acordo. Ele, porém, não deu detalhes sobre sua acusação. "Vamos encerrar o acordo e, em seguida, vamos desenvolver armas", a menos que a Rússia e a China concordem com um novo acordo, disse Trump.

O pacto, assinado em 1987, ajuda a proteger a segurança dos EUA e seus aliados na Europa

e no Extremo Oriente. O acordo proíbe os Estados Unidos e a Rússia de possuírem, produzirem ou testarem mísseis de cruzeiro lançados no solo com um alcance entre 500 quilômetros e 5.500 quilômetros.

Trump fez o anúncio neste sábado, após participar de um comício em Elko, no estado de Nevada. O conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, John Bolton, viajou neste sábado à Rússia,

Azerbaijão, Armênia e Geórgia.

Fonte: Associated Press