Gafisa diz que não está inadimplente em relação às obrigações trabalhistas

19/10/2018 | 19:54



A Gafisa informou nesta sexta-feira, 19, que não está inadimplente em relação às suas obrigações trabalhistas, mas iniciou um diálogo com o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção Civil (Sintracon), que programa uma paralisação no dia 25 de outubro em todos os 16 canteiros de obras da incorporadora na cidade de São Paulo.

"A Gafisa informa que iniciou diálogo com o referido sindicato. A companhia esclarece que não está inadimplente quanto às suas obrigações trabalhistas e espera um pronto desfecho de forma a manter normalmente as suas atividades", diz.

No dia 26, os trabalhadores planejam fazer uma passeata pela Marginal Pinheiros até o escritório da companhia. De acordo com informações do sindicato, a Gafisa demitiu 60% do corpo funcional em todo o País e propôs o parcelamento das verbas rescisórias, mas não honrou os pagamentos.

O sindicato afirma ainda que ações trabalhistas, na ordem de R$ 9,5 milhões, tiveram os pagamentos suspensos. Outra reclamação cita a suspensão de auxílios, como vale-alimentação, e o corte do seguro de vida.

De acordo com o Sintracon, as perdas de direitos trabalhistas ocorreram após o principal acionista da Gafisa, Mu Hak You, e seus funcionários da gestora de recursos GWI assumirem a maioria do conselho de administração e da diretoria da incorporadora, no último mês.